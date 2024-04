Meio Ambiente resgata e reabilita animais silvestres em São Gonçalo

No terceiro mês do ano, a ASAS registrou um total de 38 animais resgatados - Foto: Divulgação/

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, apresentou nesta semana um panorama das atividades desenvolvidas durante o mês de março de 2024. O trabalho da equipe de profissionais envolvida no resgate e reabilitação de animais silvestres é ressaltado como um pilar fundamental na conservação da fauna local.



No terceiro mês do ano, a ASAS registrou um total de 38 animais resgatados, refletindo a diversidade da fauna da região e os avanços na preservação das áreas de conservação da natureza. Entre as espécies atendidas estão gambás, jararaca, sagüi e cágado, além de algumas espécies de aves, como o pica-pau, falcão, suiriri, sanhaço e gavião.



Sob a liderança da equipe da área de soltura, o mês de março teve quatro solturas bem-sucedidas, para reintegrar os animais ao seu habitat natural, contribuir para a preservação das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas.



Doze animais foram encaminhados para outras unidades especializadas em tratamento, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), garantindo cuidados específicos para cada necessidade individual. Os animais receberam cuidados e tratamentos, que incluíram alimentação adequada, monitoramento constante da saúde e a aplicação de protocolos de reabilitação.



Dos 38 animais recebidos em março, 22 continuam sob cuidados na ASAS. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso, este esforço contínuo demonstra o comprometimento de veterinários, estagiários e servidores com a conservação da fauna e a reabilitação de animais silvestres no município.

“A ASAS expressa seu profundo agradecimento a todos os envolvidos, incluindo a comunidade, parceiros e colaboradores, pelo apoio constante. O compromisso da equipe persiste na missão de proteger e preservar a vida selvagem, garantindo um futuro sustentável para as espécies locais”, destaca o secretário.



É fundamental destacar que a ASAS não recolhe animais domésticos vítimas de acidentes ou maus-tratos. A área de soltura recebe exclusivamente animais silvestres, especialmente de espécies nativas da Mata Atlântica que necessitam de resgate.