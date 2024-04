Unidade de saúde do Rio do Ouro está sendo revitalizada

O Polo Sanitário Augusto Sena, em Rio do Ouro, recebe obras de revitalização. A unidade será toda reformada para atender às normas de acessibilidade e de instalação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para melhor atender os pacientes. As mudanças começaram pelo segundo andar do prédio e a unidade está funcionando normalmente com todos os atendimentos e serviços.

“O objetivo é que o polo fique no padrão das demais unidades de saúde que estão sendo revitalizadas. Começamos pela área administrativa do segundo andar, que terá o refeitório dos funcionários ampliado e adequações de novos ambientes e cômodos. Depois, vamos descer para o espaço dos atendimentos. A obra será realizada aos poucos para que a unidade não deixe de atender em nenhum setor”, disse o diretor administrativo do polo, Rodrigo Rego.

Anteriormente, o polo sanitário já tinha recebido ajustes na estrutura física. Ela foi toda pintada, o telhado foi revitalizado e a rede elétrica revisada e trocada para receber a climatização em todos os ambientes.

No ano passado, o polo sanitário realizou mais de 70 mil atendimentos, uma média de 5,8 mil por mês. Apesar de ser uma unidade da Atenção Básica, ela oferece 19 especialidades médicas e mais de 21 serviços. As mais novas implantações são a especialidade de otorrinolaringologista e do exame eletrocardiograma, que é liberado com laudo.

A unidade atende de segunda a sexta, das 8h às 17h. “As unidades de saúde estão em constante crescimento. Além de aumentarmos a quantidade de especialistas e serviços, os profissionais passaram a realizar mais consultas. Agora, vamos revitalizar toda a unidade para que ela consiga atender dentro do padrão que o prefeito Capitão Nelson exige: com acessibilidade e humanização”, contou o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

O prédio vai seguir todas as normas e protocolos de instalação e acessibilidade do Ministério da Saúde e da Anvisa. A unidade terá ambientes humanizados, climatizados e com acessibilidade: banheiros adaptados com campainhas de alerta, rampas, piso tátil e barras.

Especialidades

Ginecologista

Clínica médica

Urologista

Pediatra

Endocrinologista

Obstetra

Dermatologista

Gastroenterologista

Cardiologista

Ortopedista

Hebiatra

Dentista

Psicólogo

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Assistência Social

Especialista em obesidade e sobrepeso

Geriatria

Otorrinolaringologista

Serviços

Curativo

Teste rápido das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Coleta de sangue

Exame de fezes

Exame de urina

Vacinação

Pré-natal de baixo risco

Teste Covid

Teste Dengue

Teste tuberculose

Aferição de pressão arterial

Teste de glicemia

Programa do Aleitamento materno

Aplicação de injetáveis

Troca de sonda

Epidemiologia

Planejamento Familiar

Preventivo

Retirada de Ponto

Saúde do Homem

Programa do Tabagismo

Programa da Vitamina A

Puericultura

Programa da Pressão Alta e Diabetes

Teste do pezinho

Teste da orelhinha

Teste da Linguinha

Farmácia

Eletrocardiograma com laudo