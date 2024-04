WhatsApp fica fora do ar na tarde desta quarta

Aplicativo apresentou problemas no Brasil e no mundo - Foto: Divulgação/Torsten Dettlaff - Pexels

Aplicativo apresentou problemas no Brasil e no mundo - Foto: Divulgação/Torsten Dettlaff - Pexels

O WhatsApp Messenger, o principal aplicativo de troca de mensagens online para smartphones, ficou fora do ar em milhares de aparelhos na tarde desta quarta-feira (03). As instabilidades foram registradas em todo o mundo; no Brasil, o problema começou por volta das 15h. Outras redes do conglomerado Meta, como Instagram e Facebook, também registraram problemas de funcionamento.

Segundo o site DownDetector, que registra reclamações de mau funcionamento de portais e aplicativos online, as notificações de instabilidade no WhatsApp subiram de 11, às 14h54, para 76.979 trinta minutos depois, às 15h24. Os problemas foram registrados tanto na versão mobile como na versão para desktop. Na maior parte dos casos, as mensagens não eram enviadas, ou chegavam com uma notificação de erro.

No Instagram e no Facebook, o problema foi menor, com "apenas" 3.049 reclamações no DownDetector às 15h27 para o Instagram. Após as 15h30, os registros de reclamação começaram a cair, mas internautas ainda relatavam dificuldades no suo dos aplicativos. Até às 15h45 desta tarde, a Meta ainda não havia comentado o caso.