Coordenação Nacional de Entidades Negras de Maricá completa 1 ano

Fundada em abril de 2023 por Denise de Oliveira Costa, de 47 anos, mais conhecida como Denise Alemão, a Coordenação Nacional de Entidades Negras (CONEN) de Maricá está completando um ano de existência.

Moradora de Maricá há 11 anos, Denise é viúva de Mauro Alemão, que foi secretário de direitos humanos no município, subsecretario de governo e presidente da Escola de Samba União de Maricá.

"Tenho um amigo que me apresentou o projeto e me interessei, pois luta pelas mesmas causas que venho lutando, que são as questões raciais. Achei que seria bom para ajudar a população e a cidade também", contou a fundadora do CONEN Maricá.



A sede do projeto fica localizada no quintal da casa de Denise, na Rua João Rizzo, lote 10, quadra M, no bairro Inoã.

"Embora sejamos um projeto novo na cidade, ainda com poucos membros, fico muito feliz e emocionada por estarmos conseguindo avançar cada vez mais. A gente faz ter visibilidade, faz a movimentação que a gente precisa e somos atuantes, mas ainda não temos dinheiro para alugar um espaço, então por enquanto a gente faz aqui na nossa sede, no quintal da minha casa", contou Denise Alemão.

O que é o CONEN

Na década de 1990, durante a luta de combate ao racismo, discriminação, preconceito e a todas as formas de intolerância, surgiu a CONEN (Coordenação Nacional de Entidades Negras).

A coordenação é construída a partir de uma articulação das organizações participantes do I Encontro Nacional de Entidades Negras, o ENEN, realizado na cidade de São Paulo, em novembro de 1991. A CONEN é um coletivo de organizações que estão na base da sociedade e que combatem institucionalmente o racismo.

O CONEN está estruturado em quase todos os estados do Brasil, atuando com uma articulação antirracista, formada de núcleos ou frentes internas.