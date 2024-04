Vacinação contra covid-19 em 54 pontos de atendimento em São Gonçalo

Confira a lista de unidades com a vacina disponível - Foto: Divulgação/Julio Diniz

A vacinação contra o coronavírus está disponível para os gonçalenses em 54 unidades de saúde da família (USFs) e clínicas, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. As Clínicas Gonçalenses do Mutondo e da Família, Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam de segunda a sexta, das 8h às 22h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Com o novo esquema de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde, os gonçalenses com mais de 60 anos e imunossuprimidos com mais de 12 anos que têm mais de seis meses de intervalo da aplicação da vacina bivalente contra o coronavírus podem tomar o reforço do imunizante.

A primeira dose da bivalente pode ser aplicada nos maiores de 18 anos. Os imunossuprimidos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com deficiência permanente com mais de 12 anos também podem receber a vacina bivalente. Para os demais públicos, as doses estão disponíveis conforme o esquema de vacinação de cada indivíduo.

A mudança para a aplicação da dose de reforço da vacina bivalente para grupos prioritários é uma recomendação do Ministério da Saúde. O intervalo mínimo para administração da dose de reforço é de seis meses para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas e imunocomprometidos. A partir deste ano, para os demais grupos prioritários, será aplicada uma dose anual.

Os grupos prioritários que terão dose de reforço anual da vacina contra o coronavírus são: pessoas que vivem em instituições de longa permanência (Ilpis), indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, profissionais do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

Para as crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, a vacinação entrou para o calendário nacional de vacinação infantil. A idade recomendada para a vacinação é: primeira dose aos 6 meses; segunda dose aos 7 meses e terceira dose aos 9 meses de idade. O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e a terceira dose.

Para os demais públicos, o reforço não está recomendado. Contudo, se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente (nenhuma dose prévia) ou que tenha recebido apenas uma dose da vacina contra a covid-19 optar por se vacinar, poderá iniciar e/ou completar o esquema primário de vacinação, que consiste em duas doses da vacina disponível e recomendada para a idade, com intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

Para que a vacinação seja garantida, os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento. Para a imunização, os gonçalenses devem levar identificação pessoal e comprovação das vacinações anteriores, caso haja.

Acamados – Os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Locais de vacinação de seis meses a 11 anos, 11 meses e 29 dias:

1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

3 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

4 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

5 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

6 – Clínica Gonçalense do Mutondo

7 – USF Alexander Fleming, Boaçu

8 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Locais de vacinação acima de 12 anos:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Gonçalense do Mutondo

12 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF Juarez Antunes, Laranjal

16 – Polo Sanitário Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Emílio Ribas, Barracão

21 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Neuza Goulart, Palmeiras

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF João Goulart, Jardim Catarina

30 – USF Marechal Cândido Rondon, Capote

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger Silveira, Tribobó

34 – USF Victor Chimelly, Paiva

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – PAM Neves

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – Espaço Saúde Não Pode Esperar, Shopping São Gonçalo, Boa Vista

45 – Clínica Municipal do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

49 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

50 – USF Roberto Silveira

51 – USF Santa Luzia

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá