São Gonçalo amplia centros de especialidade odontológica

Criado para ampliar o atendimento das especialidades odontológicas em São Gonçalo, o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, garante serviços de qualidade para os pacientes. Além das especialidades de média complexidade, o local também atende usuários de postos de saúde que não têm consultório dentário para os tratamentos de baixa complexidade.

A demanda de saúde bucal que não é realizada nos consultórios odontológicos dos postos de saúde é encaminhada para os CEOs: além do Vila Três, ainda há outros dois, em Neves e no Barro Vermelho. Neles, os gonçalenses têm acesso a cinco especialidades da Odontologia: cirurgia buco-maxilo-facial, periodontia, estomatologia, endodontia e os atendimentos para os pacientes com necessidades especiais.

O aposentado Marcílio da Silva Rodrigues, de 65 anos, foi cuidar da gengiva inflamada no CEO de Vila Três. “Fiz uma limpeza e a dentista passou um exame porque estou com problema na gengiva. Quebrei um dente e fui ao posto para extrair. Estou marcado para o dia 1º lá. O outro ficou sangrando. Vou fazer exame para ver o que houve. O atendimento foi muito bom, com ar-condicionado, e me explicaram tudinho. Vim marcar na semana passada e já estou sendo atendido”, elogiou.

Marina Eyer, coordenadora do CEO do Vila Três, disse que atende uma média de 1,2 mil pacientes na unidade e faz cerca de 250 raio-x por mês. “A gente acolhe os pacientes dos postos da redondeza que não têm consultório dentário. Então, além das especialidades, também fazemos a clínica básica. E, se esse paciente precisar de atendimento especializado, ele é encaminhado por aqui mesmo para continuar os tratamentos”, explicou.

Outro usuário com problemas de gengiva aguardava para ser atendido. O marceneiro Fabiano Alves, 42, já realiza o tratamento, há alguns meses, no CEO de Vila Três. “Estou há alguns meses fazendo tratamento dentário. Estou com gengivite. Fiz os exames e estou aguardando o resultado. Hoje, vim para a avaliação do tratamento. Não tenho o que reclamar daqui. Desde as atendentes até os dentistas. Tudo muito organizado, limpo e eficiente. Estou gostando muito”, contou.

As equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde realizam os procedimentos mais simples, como as restaurações, limpeza e extrações simples. Conforme a necessidade de tratamentos mais aprimorados, como um tratamento de canal, extrações de sisos, tratamento de gengivas e algumas cirurgias, eles são encaminhados para os CEOs.

Os CEOs não são porta aberta, ou seja, as pessoas não podem procurar o local sem ter um encaminhamento. Só é atendido quem já passou pelo posto de saúde. Para ter acesso aos atendimentos de saúde bucal, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde mais próximas de sua residência para marcar consulta.

No caso do CEO do Vila Três, os pacientes das unidades de saúde da família (USFs) que não têm consultório dentário podem ir direto ao Ciesg para agendar o atendimento. “Cuidamos de todas as áreas da saúde. E a saúde bucal é de extrema importância para a manutenção da saúde de todo o corpo. Por isso, ampliamos os serviços para que todos os gonçalenses tenham acesso”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.