Corpo de vítima de feminicídio em Maricá é sepultado neste domingo

O corpo da jovem Emilly Marques, que morreu após ter sido esfaqueada na madrugada do último sábado (30), na comunidade Saco das Flores, em Maricá, foi sepultado na tarde deste domingo (30), no cemitério municipal. Ela deixa uma filha pequena.

O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, por familiares, no mesmo dia em que a jovem foi assassinada. O velório estava marcado para às 12h e o sepultamento às 14h deste domingo (31).

Até as 10h deste domingo (31), o ex-namorado de Emilly, ainda estava na carceragem da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), aguardando transferência para o Complexo Penitenciário de Bangu.



Duplo homicídio

Além de Emilly, o vizinho Gleysson de Souza também morreu ao tentar ajudar a jovem que estava sendo golpeada com uma faca. Ainda não se sabe o local e data do sepultamento do rapaz.