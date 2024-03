Espetáculo teatral 'Paixão de Cristo' emociona na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí

Noite de fé, emoção e reflexão. Apresentado pela Cia Ánsar de Teatro, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, o espetáculo teatral "Paixão de Cristo" emocionou centenas de pessoas, na noite deste sábado (30), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

Com cerca de uma hora de duração, o espetáculo teatral contou com 14 cenas, que mostraram os principais momentos passados por Cristo, dentre eles: o julgamento, a condenação, a crucificação, a via sacra e a morte do filho de Deus. O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destacou a importância desta data para os fiéis.

"A Semana Santa é uma data tradicional e muito importante para os fiéis. Desde o ano passado, a pedido do prefeito Marcelo Delaroli, buscamos resgatar essa cultura no município, que já existia, mas não era valorizada. Fico muito feliz em ver a Praça Marechal Floriano Peixoto com muitas famílias acompanhando o espetáculo apresentado pela Cia Ánsar, que desempenha um trabalho lindo com os artistas de nossa cidade", disse o secretário.

Atuante há mais de 20 anos em Itaboraí, a Companhia Ânsar de Teatro monta espetáculos que são apresentados nas ruas, igrejas e escolas do município. No último ano, a companhia foi responsável por encenar o Auto de Natal ‘O Nascimento do Menino Jesus’ também na Praça Marechal Floriano Peixoto, encantando diversas famílias. Representando Jesus Cristo pelo segundo ano consecutivo, o ator Joey Martinez, de 30 anos, falou da emoção de assumir essa responsabilidade.

"Estou há 20 anos na Cia Ánsar de Teatro e é sempre uma honra poder representar Jesus Cristo, por toda a simbologia que tem, além da representatividade histórica e religiosa. Fico muito feliz com a crescente de público acompanhando nossa peça. Antigamente, o nosso público era estritamente das igrejas e hoje podemos ver pessoas de diferentes religiões se interessando pela encenação. Sem dúvidas, uma noite incrível", disse o ator.

Ao lado de sua filha Maria Isabel, de apenas 5 anos, e de seu marido, a empresária Rafaela Coutinho, de 42 anos, destacou a importância dessa data.

"É a primeira vez que a minha filha assiste ao espetáculo e é fundamental que os pais ensinem desde a infância o real sentido desta data tão especial. E poder assistir um espetáculo tão preocupado com os detalhes foi muito bacana para toda nossa família. Gostamos bastante, esperamos que tenham outros nos próximos anos", disse a moradora do bairro Retiro São Joaquim.