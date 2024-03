Programa 'Ilumina São Gonçalo' chega a mais 3 bairros

O programa Ilumina São Gonçalo vem transformando todo o município. É através dele que as lâmpadas comuns dos postes estão sendo substituídas por LED. Ao todo, 33 bairros já receberam o programa de forma completa e os trabalhos seguem acontecendo em diferentes regiões.

O Ilumina São Gonçalo já foi implantado de forma completa nos seguintes bairros: Barro Vermelho, Boa Vista, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jóquei, Morro do Castro, Neves, Novo México, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Raul Veiga, Recanto das Acácias, Rosane, Salgueiro, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Zé Garoto.

O prefeito Capitão Nelson vem acompanhando de perto o lançamento do programa nos bairros e afirma que as lâmpadas de LED estão melhorando a qualidade de vida dos gonçalenses.

"Com essa mudança, estamos dando mais luminosidade e qualidade de vida para a população e para os bairros. Iluminamos ruas e praças, dando também mais segurança para os gonçalenses circularem à noite com suas famílias. As lâmpadas de LED possuem uma iluminação mais eficiente”, afirmou.

No momento, três locais estão recebendo o programa, sendo eles: o Bandeirantes, o Jardim Miriambi e Santa Luzia.

Ao todo, o município planeja trocar 66.694 lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. No momento, já foram substituídas 34.037 lâmpadas no município, ou seja, mais de 50% do total planejado.

