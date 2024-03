MetrôRio terá aumento no valor das passagens a partir de abril

A tarifa do metrô do Rio de Janeiro, uma das mais caras do país, sofrerá aumentos a partir de abril de 2024. De acordo com o MetrôRio, a Agetransp aprovou o novo valor para a passagem, que passa a ser de R$ 7,50.

O aumento começa a ser cobrado a partir do dia 12 de abril. Beneficiários da Tarifa Social pagam R$ 5,60.

"O MetrôRio informa que, conforme previsto no contrato de concessão, a tarifa é atualizada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,5%, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024", afirmou a concessionária.