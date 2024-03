Rio chega a 72 mortes por dengue em 2024

O Rio de Janeiro ultrapassou 70 mortes por dengue em 2024; nesta quinta-feira (28), o estado chegou a 72 óbitos confirmados pela doença. Até o momento, São Gonçalo e Niterói seguem sem mortes confirmadas, com apenas um óbito investigado em SG e dois em Niterói.

O total de casos prováveis de dengue no estado desde o começo do ano é de 169.491, segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizados na tarde desta quinta-feira (28). No balanço nacional, o total de casos prováveis já ultrapassou 2,3 milhões.

O estado do Rio vive epidemia de dengue desde fevereiro. A doença é provocada pelo mosquito Aedes aegypti, que deposita suas larvas em focos de água parada. Para prevenir a proliferação do inseto, é recomendada limpeza ou descarte de objetos que possam concentrar água parada por muito tempo, como pneus, garrafas e vasos de planta.