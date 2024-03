Prefeito destaca premiação inédita por iniciativa sustentável

O prefeito Capitão Nelson comemorou, na noite desta quarta-feira (27), a premiação de São Gonçalo no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Esta foi a primeira vez que a Prefeitura teve um projeto inscrito na premiação, que avaliou iniciativas de municípios de todo o Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito reuniu-se em seu gabinete com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu, o secretário de Conservação, Edson Leal, e a subsecretária de Conservação, Lay Borges, que receberam a premiação na manhã desta quarta-feira, no Teatro Adolpho Bloch, na Glória.

“Essa é uma questão que sempre busquei para a cidade desde o início do governo. A coleta de resíduos e a reciclagem são de extrema importância para uma cidade com o tamanho de São Gonçalo. O EcoPonto é uma iniciativa que vem contra uma cultura de muitos anos, onde o lixo não tinha a destinação correta. É um trabalho que demanda tempo, mas vamos fazendo a nossa parte para conscientizar a população de que esse é o melhor caminho”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

Em sua primeira participação na premiação do Sebrae, São Gonçalo ganhou o prêmio com o EcoPonto, iniciativa que realiza troca de resíduos e materiais recicláveis por dinheiro digital, associado ao Programa Limpa São Gonçalo, da Secretaria de Conservação, que tem como parceiros a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Assistência Social.

“Já estamos atuando junto à Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais com projetos para o Boaçu e também para o Pacheco. A cada Ecoponto que implantamos, temos um avanço em relação ao caminho que esses resíduos teriam, que inevitavelmente acabariam nos rios, ruas e galearias pluviais da nossa cidade”, disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

Com a premiação do projeto do EcoPonto, São Gonçalo foi habilitado a concorrer à etapa nacional do prêmio, que será realizada no dia 11 de junho, em Brasília.

Atualmente, a cidade de São Gonçalo possui dois EcoPontos: o primeiro foi instalado no Barro Vermelho e o segundo foi inaugurado no bairro de Santa Luzia.

“É de grande importância uma premiação na categoria relacionada à sustentabilidade, que é uma questão atual e pertinente para todas as cidades”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu.

Os Ecopontos coletam materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Semgipe, que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, que emite a documentação necessária para o catador que não tiver documentos. Assim, ele poderá ser cadastrado e sua conta digital será aberta para recebimento dos valores referentes aos materiais que leva aos EcoPontos para serem usados no comércio local.