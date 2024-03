Passaporte Universitário completa cinco anos com mais de 2,5 mil moradores formados

Para comemorar o sucesso do programa, a prefeitura reuniu alunos formados em um show especial do cantor Diogo Nogueira - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá celebrou na quarta-feira (27/03) um marco importante em 2024: o programa Passaporte Universitário completou cinco anos com 10.445 bolsas de estudo integrais de ensino superior em universidades privadas. Ao todo, 2.515 alunos se formaram em cursos de graduação e de pós-graduação nesse período. Para comemorar o sucesso do programa, a prefeitura reuniu alunos formados em um show especial do cantor Diogo Nogueira, em espaço montado em Araçatiba.

Lançado em 2019, o programa é administrado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação investiu. Em fevereiro de 2024, foram entregues 2.070 bolsas para diversas graduações e mais 1000 bolsas de estudos serão entregues ainda no primeiro semestre deste ano, para estudantes em cursos de pós-graduação, como especialização, MBA, mestrado e doutorado.

O prefeito Fabiano Horta destacou que o Passaporte Universitário nasceu para afirmar um direito, um valor fundamental de oportunizar a cada jovem da cidade de Maricá a sonhar com sua vocação. Segundo ele, a prefeitura construiu ao longo de sete anos um Fundo Soberano com aporte financeiro, que deve chegar ao final deste ano a R$ 3 bilhões, para a permanência de todas as politicas sociais, dentre elas o Passaporte Universitário.

“O Passaporte Universitário atrai para Maricá o polo de ensino, ou seja, as universidades se instalam aqui. Durante cinco anos que a gente tem visto é que o imaginário dos alunos na nossa rede de ensino olhando o Passaporte Universitário com a possibilidade concreta de virar professor, médico, um conjunto de profissões que tem a ver com a vocação de cada um”, afirmou Fabiano.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Formação, Adriana Costa, exaltou a vitória dos ‘passaporteanos’ e reiterou que o programa foi criado para mudar a realidade da população da cidade.

“Hoje vocês estão aqui para celebrar um programa feito para transformar vidas. O prefeito Fabiano Horta criou junto comigo o Passaporte Universitário para dar o que a nossa gente não tinha, que é o ensino superior”, declarou Adriana.

Transformação de vidas

As histórias dos recém-formados são um misto de superação, transformações de vidas e realizações de sonhos. Felipe Oklly Dias, de 29 anos, era garçom e hoje atua como advogado após se formar em Direito pelo programa Passaporte Universitário.

“Era garçom de uma lanchonete em Inoã e agora sou advogado e trabalho na área. O Passaporte pra mim é oportunidade e foi uma virada de chave na minha vida. É um programa de transformação de vidas. São mais de 10 mil vidas transformadas pela educação e pela Prefeitura de Maricá”, afirmou o morador do Cajueiro.

Morador de Itaipuaçu, Gabriel do Nascimento de Siqueira Moraes, de 24 anos, fez o curso de Fisioterapia e destacou que o Passaporte é a realização de um sonho.

“É um programa que dá a oportunidade de ingressar numa faculdade e ter um curso superior. Acabei de pegar meu registro profissional e vou começar a trabalhar na minha área”, disse Gabriel. “O Passaporte transformou a minha vida. Hoje sou formada em Administração e trabalho na minha área”, acrescentou Michele Cristina, de 37 anos, moradora de São José do Imbassaí.

Renata Rocha do Nascimento, de 33 anos, se formou em Serviço Social e ressaltou a transformação em sua vida com essa iniciativa municipal.

“O Passaporte Universitário proporcionou a evolução da minha vida, o direito de entrar na universidade. Isso é um marco histórico. Hoje estamos comemorando 5 anos desse programa que é mudança na vida de muitas pessoas de Maricá”, afirmou Renata, que mora em Itapeba.

Filha de pescador, Julia Carvalho Duarte, de 23 anos, fez Administração e conta com orgulho a satisfação de ter uma formação em nível superior.

“Meu pai é pescador em Araçatiba e não tinha condição de pagar uma faculdade para mim. Então o Passaporte transformou a minha vida e foi a realização de um sonho”, reforçou Julia, moradora de Araçatiba.

Graduação com 44 cursos

O Passaporte Universitário possui cinco universidades particulares credenciadas que oferecem diversos cursos de graduação. Em contrapartida, as instituições se comprometem a criar, em até cinco anos, unidades de ensino universitário na cidade. São elas: Universidade Estácio de Sá; UniLaSalle, Universidade de Vassouras e Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Entre os cursos oferecidos estão: Administração; Administração Pública; Análise de Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis; Design de Interiores; Direito; Educação Física; Medicina; entre outros, totalizando 44 cursos.

Pós-graduação com 21 cursos

Já para os cursos de pós-graduação, as instituições parceiras são Estácio de Sá, Universidade de Vassouras e Fundação Getúlio Vargas. Entre os cursos oferecidos estão: Saúde mental, dependência química e promoção da saúde; Saúde da Família; Controladoria Empresarial; MBA em Gestão Estratégica de Negócios em Tempo de Mudanças; Enfermagem Neonatal; Gestão e Cálculo de Projetos de Engenharia de Estruturas, entre outros, com o total de 21 cursos.

Seleção

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ser brasileiros nato ou naturalizado ou estar em condição de refugiado, de acordo com a Lei nº 9.474/1997; residir em Maricá há, no mínimo, três anos; possuir ensino médio completo ou equivalente; ser aprovado em processo de aptidão acadêmica organizado pela Prefeitura; possuir renda bruta familiar não excedente a oito salários mínimos; entre outros critérios estabelecidos no edital nº 012/2023.

Atendendo às regras exigidas, o candidato deve fazer a prova de aptidão com 30 questões objetivas de Português Interpretativo e Matemática voltadas ao Ensino Médio. A banca organizadora foi a Coseac, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Em fevereiro, foram entregues 2.070 bolsas para diversas graduações.

SOU+PU

Para auxiliar os alunos a conquistarem uma vaga no Passaporte Universitário, a Prefeitura de Maricá oferece ainda o programa Sistema de Orientação ao Universitário (SOU+PU) destinado aos novos alunos do Passaporte. O SOU+PU faz um aprofundamento de estudos em Matemática, Português e Conhecimentos Gerais sobre o município. O projeto também conta com aulas presenciais em quatro pontos de Maricá: Centro, Inoã, São José do Imbassaí e Itaipuaçu.

Ao todo, foram 8.756 inscritos no novo modelo de curso preparatório para o processo seletivo do programa de concessão de bolsas totalmente gratuitas. O conteúdo foi transmitido no Youtube do projeto disponível no link: https://youtube.com/@soumaispu.