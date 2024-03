Maria Paula terá festa comunitária, com pagode, para celebrar a Páscoa

O Centro Comunitário de Maria Paula (CCMP), região na divisa de Niterói e SG, está organizando uma grande festa para celebrar a Páscoa. O evento irá acontecer nesse sábado (30), a partir de 15h, na sede do CCMP, na Avenida França, e terá várias atrações, como recreações infantis, distribuição de chocolate para a garotada e show de samba e pagode com o Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da Região Leste do Estado do Rio.

Lazer - Quem estiver no local, poderá também assistir, em um telão, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Carioca, entre o Flamengo e Nova Iguaçu, em transmissão ao vivo em canais esportivos. A festa tem entrada gratuita e venda de bebidas.

Para garantir o lazer da garotada, estão sendo montadas estruturas para a instalação de pula pula, futebol de sabão' e 'briga de cotonete'. O CCMP tem organizado o evento como forma de proporcionar uma tarde de entretenimento e lazer aos moradores da região.

