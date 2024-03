Mendigata de Niterói muda de vida e vira empresária em Curitiba

Natural do Espírito Santo, Jéssica está sóbria há dez anos e se mudou - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Natural do Espírito Santo, Jéssica está sóbria há dez anos e se mudou - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dez anos depois de ficar conhecida como "mendigata de Niterói", a ex-moradora em situação de rua Jéssica Pinto da Luz, de 31 anos, vive uma vida totalmente diferente. A capixaba, que vivia na calçada da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, atualmente administra uma autoescola em Curitiba e está montando uma loja virtual de acessórios e vestuário feminino.

Em entrevista a uma equipe do jornal O Globo, Jéssica comentou sobre sua vida anos depois de sair das ruas. Nascida no Espírito Santo e orfã de mãe desde os 3 anos de idade, ela se mudou para o Rio aos 13 anos para seguir o sonho de se tornar modelo e atriz. Apesar disso, acabou se tornando usuária de drogas e passou parte da juventude vivendo nas ruas de Niterói.

Nas ruas, ela ganhou o apelido de "mendigata", por conta da beleza e do sonho de se tornar modelo. Em 2014, sua história foi "descoberta" por uma equipe do O Globo e foi tema de reportagens de TV em diferentes emissoras. O destaque a ajudou a vislumbrar algumas oportunidades, mas não foram o bastante para transformar sua vida como esperava.

"Na época ganhei um book para trabalhar como modelo, cheguei a sair em algumas revistas e fazer figurações em novelas. As pessoas me pediam autógrafos na rua. Tentei agarrar as oportunidades, mas elas não vieram", contou Jéssica ao "Globo". Na mesma época, ela também passou algum tempo em uma clínica de reabilitação e começou a trabalhar.

Desde então, passou por Copacabana, por Teresina, no Piauí, e por Registro, em São Paulo, em diferente profissões, antes de se estabelecer em Curitiba, no Paraná. Lá, ela conseguiu alguns oportunidades de emprego que a levaram até a administração de um centro de formação de condutores. Atualmente, ela vive em um apartamento alugado, tem seus próprios investimentos e tenta conseguir recuperar a guarda da filha, de 11 anos, que vive com sua irmã.



"Recentemente aluguei um apartamento maior para poder receber melhor a minha filha, meu maior sonho. Também sonho um dia me formar em Medicina, e quem sabe ainda trabalhar como modelo e atriz? Está longe da minha realidade hoje, mas ainda é um sonho", afirmou Jéssica, na entrevista.