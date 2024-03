Fiança de Daniel Alves foi paga por grupo de amigos, afirma jornal

Condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate, em Barcelona, no fim de 2022, o ex-jogador Daniel Alves ganhou liberdade provisória e foi solto, na última segunda-feira (25), após quase 14 meses detido.

De acordo com informações do jornal espanhol La Vanguardia, o ex-jogador saiu do centro penitenciário de Brian 2 depois que um grupo de amigos arcou com a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) estipulada pela Justiça local.

O pai de Neymar foi apontado inicialmente como possível financiador do valor da fiança. Após a repercussão, ele publicou uma nota afirmando que não se envolveria com a questão naquele momento. Segundo o canal Tudn, do México, o holandês Memphis Depay, que atualmente joga pelo Atlético de Madrid, mas foi companheiro de Daniel no Barcelona, contribuiu com o montante que permitiu a saída do ex-lateral da prisão.



Apesar de possuir um patrimônio estimado em cerca de 60 milhões de euros (em torno R$ 324 milhões), Daniel Alves está impossibilitado de movimentar algumas contas em razão de disputa judicial com a ex-mulher, Dinorah Santa.

Diante disso, um grupo de amigos do ex-jogador fez empréstimo para arcar com o valor estabelecido pela Justiça da Espanha para que Daniel Alves pudesse obter a liberdade provisória. Uma das garantias utilizadas pelos advogados para que a transação ocorresse foi a quantia que o ex-lateral tem a receber do Fisco espanhol, 6,8 milhões de euros (R$ 36,6 milhões) ao todo.