Homem morre atropelado na BR-101, em São Gonçalo

Via teve faixa interditada por conta do episódio - Foto: Layla Mussi

Um homem, de aproximadamente 35 anos, morreu após ser atropelado por um carro de passeio na rodovia BR-101, km 305, na altura de São Gonçalo, durante a noite desta quinta-feira (21). O condutor do veículo que atingiu o pedestre fugiu do local sem prestar socorro, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O episódio aconteceu por volta das 21h45 na pista sentido Espírito Santo, de acordo com a equipe da PRF que atendeu a ocorrência. Um veículo azul da marca Renault, modelo Kwid, atingiu um pedestre enquanto atravessava a rodovia e evadiu do local logo em seguida. A vítima, que não teve a identidade divulgada, morreu na hora.

Apenas a PRF e uma equipe da concessionária Arteris Fluminense, que administra a via, foram acionados. Segundo a Arteris, a faixa da esquerda do sentido Espírito Santo precisou ser interditada, o que acabou ocasionando um longo congestionamento a partir do trecho. A fila chegou a meio quilômetro de extensão às 22h50. A via foi liberada às 01h12.