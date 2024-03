Ataque a tiros deixa ao menos 14 mortos em casa de shows na Rússia

Um ataque a tiros em Moscou, capital da Rússia, deixou ao menos 14 pessoas mortas nesta sexta-feira (22). Pelo menos quatro homens vestindo camuflagem abriram fogo no Crocus City Hall, um popular local de concertos nos subúrbios de Moscou.

Pelo menos 15 mortos e 50 feridos estão entre as vítimas. A suspeita é de um ataque terrorista na capital russa.

Leia mais



São Gonçalo entra em alerta máximo de cheias

Jovem aprendiz acusa ex-gerente de injúria racial em Niterói



Imagens publicadas nas redes sociais mostraram pessoas fugindo de uma série de tiros e um grande incêndio ocorrendo dentro do prédio.



De acordo com as primeiras informações, pelo menos 50 equipes de ambulância foram enviadas para Crocus. Unidades da polícia de choque também teriam sido enviadas para a área enquanto as pessoas eram evacuadas.



Diversos meios de comunicação russos relataram o tiroteio e disseram que o shopping estava pegando fogo. Um vídeo que circula nas mídias sociais mostra enormes nuvens de fumaça preta subindo sobre o prédio.