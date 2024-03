Baleado em sequestro de ônibus no Rio respira sem ajuda de aparelhos

O funcionário da Petrobras Bruno Lima da Costa Soares, baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio no dia 12 de março, apresentou melhora e já respira sem ajuda de aparelhos, de acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (22).

Bruno segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano de Botafogo para acompanhamento do pós-operatório das cirurgias a que foi submetido. Seu estado de saúde é estável.

Ele foi baleado no tórax e no abdômen no início do sequestro do ônibus, que durou cerca de 3 horas. Os projéteis atingiram coração, pulmão e baço.



Após se render, o sequestrador, Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, disse à polícia que fugia da cidade por estar ameaçado por uma facção criminosa.

Paulo Sérgio está preso em Bangu 1. Na última quinta-feira (21), ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por duas tentativas de homicídio e por sequestro/cárcere privado.