Motociclista se salvou ao pular de moto que foi esmagada em colisão na Alameda

Um motociclista conseguiu se salvar de ser esmagado pelo caminhão que causou acidente na Alameda São Boaventura pulando do veículo em movimento. Isso foi o que testemunhas que presenciaram a colisão relataram à imprensa sobre o ocorrido na manhã desta sexta-feira (22), no Fonseca, em Niterói. Oito pessoas ficaram feridas no total.

"Eu vi o caminhão descendo deitado arrastando os carros e o cara da moto pulou quando ele viu. Ele pulou e saiu correndo", contou o segurança Almir Gomes da Conceição.

Segundo Almir, o socorro aos feridos não demorou e logo ambulâncias chegaram até o local do acidente, na altura do Hospital Getulinho. As oito vítimas, 5 mulheres e 3 homens, foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), a poucos metros da colisão. A direção do HEAL informou que todos os pacientes estão estáveis.

Informações inicias apontam que o motorista de um caminhão com carga de frango congelado teria perdido o controle da direção e arrastado outros 10 veículos por alguns metros: oito carros, um ônibus e uma moto. Com o impacto da colisão, o caminhão acabou tombando e espalhando um pouco da carga na calçada.

Com a pista totalmente interditada no sentido Centro, o trânsito precisou ser desviado para a Rua Teixeira de Freitas. Apenas a faixa exclusiva para ônibus continuou liberada.