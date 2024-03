Polícia reforça segurança para impedir o saqueamento de caminhão envolvido em acidente na Alameda

Polícia reforça a segurança do local - Foto: Layla Mussi

Polícia reforça a segurança do local - Foto: Layla Mussi

Em meio ao trabalho de perícia e de reboque dos veículos envolvidos no acidente que deixou 7 pessoas feridas na Alameda São Boaventura, na altura da descida da Caixa D’Água, na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Militar precisou reforçar a segurança para impedir o saqueamento da carga do caminhão envolvido no engavetamento.

Aos gritos de “libera o frango”, os populares tentavam invadir o perímetro do acidente | Foto: Layla Mussi

Aos gritos de “libera o frango”, os populares tentavam invadir o perímetro do acidente que envolveu 11 veículo: oito carros, uma moto, um caminhão e um ônibus.

Por volta das 09h40, após a perícia, parte da carga que caiu no chão foi doada para população. Os frangos que estavam dentro do caminhão foram transferidos para outro veículo.

Parte da carga foi doada após a perícia | Foto: Layla Mussi

A pista ficou totalmente interditada no sentido Centro | Foto: Layla Mussi

Segundo informações inicias, o motorista de um caminhão com carga de frango teria perdido o controle da direção e arrastado os veículos e um ônibus por alguns metros, próximo ao Hospital Getulinho. Com o impacto da colisão, o caminhão acabou tombando e espalhando um pouco da carga na calçada.

Polícia realiza perícia no local | Foto: Layla Mussi

A pista ficou totalmente interditada no sentido Centro. O trânsito precisou ser desviado para a Rua Teixeira de Freitas. Apenas a faixa exclusiva para ônibus continuou liberada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns dos feridos foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), que fica a cerca de 150 metros do local do acidente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos na batida.

A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) pede que os motoristas evitem o local.