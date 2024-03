Pai de Neymar nega ajuda financeira em fiança de Daniel Alves

Após ter o seu nome envolvido no pagamento da fiança de Daniel Alves, o pai de Neymar resolveu se pronunciar sobre o caso. Através de uma nota, publicada nas redes sociais, o empresário negou qualquer ajuda no pagamento do valor para tirar o ex-jogador, condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate na Espanha, da cadeia.



Na última quarta-feira (20), os jornais catalães La Vanguardia e El Periódico noticiaram que Daniel Alves teria pedido ajuda para o pai de Neymar para que ele pagasse o valor de sua fiança, mas, segundo o empresário, isso não acontecerá. A Justiça da Espanha determinou que o ex-lateral pagasse 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões, na cotação atual) para sair em liberdade provisória.

"Como é de conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Daniel Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. AGORA PONTO FINAL", disse o pai de Neymar, em nota.



Vale lembrar que ele cedeu 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil, na cotação atual) para pagar uma multa que serviu para atenuar a pena de Daniel Alves.

Segundo os portais espanhóis, a previsão é que Daniel Alves consiga o dinheiro até esta sexta-feira (22), e deixe o Centro Penitenciário Brians 2, onde está preso há 14 meses. Sua advogada, Inés Guardiola, inclusive, já recolheu os passaportes do ex-jogador para entregá-los à Justiça com o objetivo de evitar uma possível fuga para o Brasil