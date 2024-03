Brasil chega a marca de 2 milhões de casos de dengue

O Brasil alcançou a marca dos 2 milhões de casos de dengue em 2024. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Saúde. São 2.010.896 casos prováveis da doença, com 682 mortes registradas por dengue além de 1042 óbitos em investigação. Esse é o maior número de casos de dengue já registrado no Brasil em um mesmo ano.

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou, na última quarta-feira (20), que a concomitância de casos de dengue e gripe comum poderá pressionar o sistema de saúde de diversos municípios e estados do Brasil. Segundo ela, o aumento precoce de casos de vírus respiratórios no país está ligado a fatores climáticos.

“A dengue é o mais grave problema de saúde pública que temos hoje, mas não é o único. E nós não queremos descuidar das outras doenças”, avaliou Nísia.



Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha de vacinação contra a gripe terá início no próximo dia 25. A medida foi tomada pelo ministério em razão do cenário epidemiológico, e abrangerá as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Atendendo às particularidades climáticas da região, o Norte realizou a imunização entre novembro e dezembro de 2023.

A vacina utilizada protege a população contra os principais vírus em circulação no país, e a estimativa da pasta é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas contra a gripe.