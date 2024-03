Prefeitura de Maricá inaugura nova sede da Guarda Municipal

Espaço funciona em imóvel no centro da cidade e abriga setores como corregedoria e ouvidoria da corporação - Foto: Prefeitura de Maricá/ Elsson Campos

Espaço funciona em imóvel no centro da cidade e abriga setores como corregedoria e ouvidoria da corporação - Foto: Prefeitura de Maricá/ Elsson Campos

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, inaugurou neste sábado (16/03) a nova sede administrativa da Guarda Municipal (GM), subordinada à Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Integrado (Seop). O espaço fica na Rua Huerta Bittencourt (esquina com a Rua Álvares de Castro), no Centro, e passa a ser ocupado pelos setores administrativo, jurídico, Corregedoria, Ouvidoria e o Centro de Estudos da corporação. O imóvel de dois pavimentos foi adquirido pelo município e tem área total de 2.500 m², dos quais 450 m² de área construída. A sede operacional continua funcionando em Araçatiba, ao lado do aeroporto municipal.

Leia também:

Luto no samba: Após batalha contra o câncer, morre cantor gonçalense Messias

Maricá realiza primeira edição da Feira de Agricultura Familiar em Itaipuaçu

Em seu discurso, Fabiano Horta disse que a nova sede se alinha ao momento de crescimento da cidade. “Esta entrega é a concretude do que viemos edificando nos últimos anos, e coroa o empenho e a obstinação desta guarda, que tem disso precisa e cirúrgica em suas ações. Tudo começa com o planejamento, que leva a conquistas como esta”, disse o prefeito ao parabenizar a corporação.

Em seu discurso, Fabiano Horta disse que a nova sede se alinha ao momento de crescimento da cidade | Foto: Prefeitura de Maricá/ Elsson Campos

Horta falou ainda sobre outros benefícios obtidos pela corporação recentemente, como o atendimento médico incluindo a área psicológica e o benefício familiar em caso de óbito do agente da Guarda Municipal em serviço, no valor de R$ 100 mil. Além disso, ele afirmou que o governo e o legislativo maricaense trabalham em conjunto para implantação do plano de cargos e salários da categoria ainda neste ano.

Investimento em segurança pública

Para o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Integrado, Júlio Cesar Veras, o investimento na nova sede consagra a gestão da Prefeitura de Maricá como a que mais investe em segurança pública em todo o estado.

“A sede nova da GM se soma a outras conquistas que já temos, como o maior valor do Regime Adicional de Serviço (RAS) e um adicional de periculosidade de 100%. Nenhum outro município investe tanto no setor, e esta casa é mais uma prova disso. Ela é um sonho realizado nesses 22 anos de Guarda Municipal, que tem agora um lugar amplo e confortável para o agente e também para o cidadão”, ressaltou Veras.

O comandante da GM, Carlos Eduardo dos Santos, se emocionou no momento de sua fala. “São anos de luta em nossa instituição, e hoje temos um lugar que podemos dizer que é a nossa casa, é a casa da Guarda Municipal de Maricá, que ainda vai atender melhor o cidadão”, salientou.

Participaram da cerimônia o deputado estadual Renato Machado, o secretário de Governo, João Maurício de Freitas (Joãozinho), a secretária de Ciência, Tecnologia e Formação, Adriana Costa, a Secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres de Maricá, Luciana Piredda, secretário de Comunicação, Eduardo Bahia, secretário de Educação, Márcio Jardim, além de outras autoridades e vereadores.