Maricá realiza primeira edição da Feira de Agricultura Familiar em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, realiza neste sábado (16/03), das 8h às 14h, a primeira edição da Feira de Agricultura Familiar, em frente à Praça do Barroco, em Itaipuaçu. O evento contará com expositores e venda de artesanato e diversos produtos orgânicos, fomentando a economia local. O Caminhão do Peixe também estará presente na ação com venda de pescados com até 40% de desconto.

O músico Ronaldo Valentim também marcará presença na feira com repertório especial de sucessos da MPB. O Sábado Agroecológico terá um bate-papo com a equipe da Cooperar sobre o plantio e manejo agroecológico, esclarecendo dúvidas relacionadas ao plantio sem agrotóxicos, além de distribuição de mudas e sementes.

Serviço:

Feira da Agricultura Familiar

Data: Sábado (16/03)

Horário: das 8h às 14h

Local: Rua dos Lírios, s/n, em frente à Praça do Barroco (Itaipuaçu)