Rapper diz ter tido carro alvejado por oito tiros no Rio

De acordo com o artista, seu veículo teria sido confundido com um “carro do estado” - Foto: Reprodução

O rapper Major RD contou, em suas redes sociais, que teve seu carro atingido por cerca de oito tiros na madrugada da última quinta-feira (14), na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. De acordo com o artista, seu veículo teria sido confundido com um “carro do estado”.

“Virei na Brasil indo para o estúdio com meu carro, os caras largaram o aço, uns 8 tiros, botei a mão para fora, eles me viram e vieram falar comigo, segundo eles confundiram minha RAM com o carro do estado”, disse o rapper em sua conta no Twitter.

Já no Instagram, ele disse que está bem e negou que o relato faça parte de marketing para alguma música. “Meu carro é pretão e quando estava indo para o estúdio, virei a rua, rolou os tiros. Não aconteceu nada [com ele]”, esclareceu o rapper.



“Não é marketing, não é música. Meu carro está ali, tem que fazer uns ajustes”, completou o artista, que ainda mostrou um arranhão na parte de trás do carro: “Foi a hora que voltei de ré e bati em alguma coisa".

A polícia ainda não comentou sobre o ocorrido.