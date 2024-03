Niteroiense FC realiza peneira com jogadores em SG para disputar o Carioca

O Niteroiense FC, uma das mais antigas equipes da região, vai realizar uma "peneira" para selecionar possíveis novos jogadores para disputar a quinta divisão do Campeonato Carioca. Entre os dias 25 de março e 8 de abril, o clube receberá atletas para uma avaliação no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

A seleção de jogadores acontece no Campo do Gonçalense Futebol Clube, sempre às 9h. Poderão participar atletas de 18 a 22 anos. A "peneira" é aberta para jogadores de diferentes posições. Para participar, será necessário levar, além de documentação pessoal, uma camisa branca, bermuda azul e meião nas cores azul ou branco.

Leia também:

➢ Vasco e Nova Iguaçu não poderão disputar semifinal no Maracanã

➢ IFRJ de São Gonçalo receberá expansão; novo espaço será inaugurado em abril

Criado em 1913, o Niteroiense vai voltar a disputar o Carioca através da filiação do Atlético Carioca, time de São Gonçalo que participava da quinta divisão do torneio até ano passado. A equipe joga pela Série C da competição, que começa no mês de maio. A primeira partida da equipe acontece no dia 12 de maio, contra o Unisouza. O local da partida ainda não foi definido, mas o Niteroiense já entrou com um pedido para realizar seus jogos como mandante no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, em São Domingos, Niterói.



A "peneira" para participar da equipe acontecerá de segunda a sexta, a partir do dia 25/03, às 9h, no Campo do Gonçalense, localizado na Rua Domicio da Gama, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.