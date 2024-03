OAB e Universo assinam parceria inédita para ministrar pós-graduação gratuita

A OAB Niterói, através da Escola Superior de Advocacia (ESA), firmou convênio educacional nesta quinta-feira (14), com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) campus Niterói. O acordo, assinado na sede da Universo, prevê que a universidade promova a certificação aos alunos do curso de pós-graduação em Cognição, Jurisdição, Mediação e Arbitragem, que será oferecido pela ESA Niterói, gratuitamente, com o objetivo social, na modalidade EAD (Ensino a Distância), em encontros presenciais nas salas da ESA. As aulas serão divididas em quatro módulos, com duração de oito meses, conforme plano de curso aprovado.

O edital da pós-graduação será lançado na próxima semana. A divulgação para inscrições será feita nas páginas das redes sociais da ESA e OAB Niterói. Serão disponibilizadas 80 vagas.

“Eu me sinto honrado em assinar esse convênio com a universidade na qual me formei advogado. Se hoje presido uma entidade como a OAB, a Universo tem responsabilidade. Ter uma pós-graduação em parceria com esta universidade é muito importante”, disse o presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes.

“Agradeço à Universo e ao pró-reitor Wallace Salgado por autorizar e tornar esta parceria uma realidade. Eu me sinto lisonjeado pela iniciativa, através de dois professores da universidade, Nagib Slaibi e Matilde Slaibi Conti, que fizeram a mediação com a ESA e a universidade. Teremos a honra de ser a primeira Escola Superior de Advocacia a oferecer a pós-graduação gratuita no país. Agradeço a Junior Rodrigues, que está fazendo um grande trabalho à frente da ESA, à professora Maria Maria, e à diretora-secretária Maria Auxiliadora Espíndola, bem como toda a equipe da Escola Superior de Advocacia pela dedicação em prol da advocacia", completou Pedro.

O pró-reitor administrativo da Universo, Wallace Salgado de Oliveira, também comemorou o acordo

“Agradeço a oportunidade de assinar este convênio com a OAB, no qual contamos com a participação da Drª Matilde Slaibi e o Dr. Nagib Slaib, ambos professores da Universo. Com grande orgulho temos estas medalhas de ouro em nossa universidade. Agradeço, também, a Anderson Freire, diretor-geral da Universidade Salgado de Oliveira Niterói, por esta oportunidade”.

“Sempre tivemos um bom relacionamento com a OAB. Ficou muito mais afinado pelo fato dela ser presidida por um egresso nosso, que é o Dr. Pedro. Isso muito nos orgulha. Minha mãe, Marlene Salgado, se estivesse viva, estaria satisfeita", completou Salgado.

Também estiveram presente no ato da assinatura o diretor do campus Niterói da Universo, Anderson Freire, e o diretor-geral da ESA, Junior Rodrigues. O diretor enfatizou que "viabilizar o acesso ao aperfeiçoamento de qualidade para a advocacia niteroiense" é um dos objetivos da ESA do município, que passa a ser a primeira no país a oferecer pós-graduação gratuita.

"Com o lançamento da pós-graduação na Escola Superior de Advocacia, ultrapassamos metas e nos tornamos ainda mais um ambiente estimulante, onde teremos diversos alunos aprendendo e debatendo, além de criarem novas teses sobre a mediação e arbitragem", definiu Junior.