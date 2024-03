Onda de calor: termômetros podem bater 45° no Rio

Na reta final do verão, os termômetros na cidade do Rio irão subir. A mudança é ocasionada pela passagem de uma nova onda de calor em parte do Brasil. O estado do Rio não está na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) das áreas diretamente afetadas pelo fenômeno, mas, ainda assim, a temperatura vai subir pelos próximos dias, podendo chegar aos 45°.

Os efeitos dessa onda poderão ser sentidos a partir desta sexta-feira (15), que tem previsão de máxima de 37°, segundo o Alerta Rio, sistema da Prefeitura do Rio.

Em Niterói, a Prefeitura emitiu um alerta para que a população redobre os cuidados com a saúde nesse período de calor intenso.



Além de ações fundamentais como: evitar a exposição ao sol e beber bastante água, a Prefeitura também listou algumas dicas:

- Evite fazer atividades físicas das 11h às 17h;

- Use roupas leves e que não retenham muito calor;

- Use protetor solar, óculos, bonés ou chapéus;

- Prefira ambientes arejados e evite aglomerações;

- Atenção especial para hidratação de crianças e idosos.

Para ser caracterizada como onda de calor, as temperaturas máximas devem estar elevadas em cinco ou mais graus acima de suas médias por, no mínimo, três dias consecutivos. No Rio, segundo o Alerta Rio, as temperaturas apresentarão elevação nos próximos dias, com predomínio de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Confira a previsão:

- Sexta-feira (15): céu claro a parcialmente nublado; sem chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 37 graus.

- Sábado (16): céu claro a parcialmente nublado; sem chuva. Mínima de 22 graus e máxima de 38 graus.

Domingo (17): céu claro a parcialmente nublado; sem chuva. Mínima de 22 graus e máxima de 39 graus.

Segunda-feira (18): céu nublado a parcialmente nublado; sem chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 37 graus.