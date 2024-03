Vini Jr. pede punição após ser chamado de 'chimpanzé' em jogo da Champions League

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, cobrou punição da Uefa pelos ataques racistas recebidos durante o confronto entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, na última quarta-feira (13), pela Champions League. Antes da partida, que classificou o Atlético às quartas de final, torcedores entoaram o coro "Alé Alé, Alé, Vinícius chimpanzé", na entrada do Estádio Metropolitano. A canção original é: ‘Alé, alé, alé, Atleti te amo, contigo até o final”.

Em sua conta do X (antigo Twitter), o brasileiro pontuou que as injúrias racistas acontecem mesmo em jogos em que ele não está presente, como o desta semana.

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague @UEFA, é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente", disse o jogador.



A LaLiga afirmou, em nota, que irá denunciar os atos racistas contra o jogador, mesmo que a partida seja de outra competição.

"A LALIGA denunciará perante a Procuradoria de Combate ao Ódio os lamentáveis cânticos racistas contra Vinicius Jr. antes do jogo de ontem da UEFA Champions League entre o Atlético de Madrid e a Inter de Milão, mesmo que o jogo seja em outra competição e mesmo que os cânticos tenham ocorrido fora do estádio. A LALIGA está muito empenhada em fazer do futebol um espaço livre de ódio e continuará combatendo implacavelmente qualquer atitude de racismo, homofobia, violência, ódio... seja qual for a competição".

No Campeonato Espanhol, o jogador sofreu ataques racistas em mais de 20 jogos nos últimos dois anos.