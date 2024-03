IFRJ de São Gonçalo receberá expansão; obras começam em abril

O IFRJ de São Gonçalo, em Neves, receberá obras de expansão a partir deste mês de março. Após o município ser incluído na lista de cidades que receberão novos campi do Instituto Federal, a reitoria da instituição explicou a OSG que as obras na cidade serão focadas não na construção de um novo espaço, mas na reforma e expansão do campus já existente na cidade, inaugurado em 2010.

Segundo o IFRJ, a expansão vai inaugurar as instalações do CIEP 437 Chanceller Willy Brandt, prédio escolar "vizinho" ao CIEP onde atualmente funciona o campus. O espaço desativado foi cedido ao IFRJ de São Gonçalo em 2017. "A licitação já aconteceu e as obras serão formalizadas até o final deste mês de março, com a retomada da obra para a inauguração do espaço no mês de abril", afirmou, em nota o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia.

Com a expansão, o campus deve aumentar o número de vagas para alunos . "O projeto é reformar o espaço e fazer um grande complexo esportivo no campus. Ele contempla novas salas, biblioteca, salas administrativas e restaurante estudantil. Há, também, a possibilidade de alterar o modelo do campus no Ministério da Educação, de maneira que o que hoje atende 1.400 estudantes, passe a atender até 3 mil estudantes de cursos técnicos nessa unidade", detalhou a nota.

O prédio onde acontecerão as obras funcionou como escola municipal por alguns anos antes de ser abandonado. Em 2017, foi cedido ao IF, que chegou a sediar aulas lá, mas parou de usar o espaço integralmente. Relatos de estudantes e moradores da região indicam que o espaço era frequentemente visitado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Campus vai utilizar espaço do CIEP 437 Chanceller Willy Brandt | Foto: Layla Mussi

O IFRJ de São Gonçalo foi inaugurado oficialmente em fevereiro de 2010, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi Lula também quem anunciou a expansão da rede, em lançamento feito nesta terça-feira (12). O projeto inclui a construção de 100 novos campi IFs, espalhados em todos os estados do país e no DF.

No campus São Gonçalo, são ofertados, atualmente, cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Química, Administração e Segurança do Trabalho. O espaço também oferece pós-graduação lato senso em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileira.