Mortes por dengue no Rio chegam a 38; SG segue sem óbitos confirmados

Chegou a 38 o número de pessoas mortas por dengue no estado do Rio de Janeiro em 2024 até o momento. De acordo com o boletim de casos no estado, atualizado nesta quarta-feira (13) pela Secretaria de Saúde, o RJ tem 121.464 casos prováveis da doença; número dez vezes maior do que o limite máximo esperado para a esta época na região.

Os municípios de São Gonçalo e Niterói seguem sem nenhum óbito por dengue confirmado. Apesar disso, ambas as cidades tem mortes suspeitas em investigação - cinco em SG, duas em Niterói. O número de casos prováveis de dengue registrados em São Gonçalo é de 1.926, segundo os dados atualizados. Já Niterói teve 608 casos prováveis registrados até o momento.

Na região, apenas Maricá tem um óbito confirmado por dengue. Ao todo, o estado investiga 71 mortes suspeitas em investigação. O Governo do Estado declarou como epidemia o cenário da doença no estado, que tem visto os casos aumentarem desde o início do ano.



Apesar disso, no contexto nacional, o estado não é o mais crítico em termos de número de casos. De acordo com a última atualização do boletim nacional relativo a arboviroses, Minas Gerais segue o estado com mais casos prováveis: 531.418. Já o com mais mortes é o Distrito Federal, que já registrou 109 óbitos por dengue em 2024.