Moradores encontram jiboia no quintal de casa em Niterói

Moradores de um imóvel no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, passaram por um susto durante o último final de semana. No sábado (09), uma jiboia foi parar no quintal da casa, que fica na região conhecida como Vale Feliz, e precisou ser resgatada por agentes da Guarda Municipal.

Segundo a Coordenadoria Ambiental da GM, a cobra foi recuperada e passou por avaliação. O animal estava saudável e, por conta disso, poder ser, logo após o resgate, reintegrado a natureza. Ainda de acordo com a Guarda, o animal foi levado a trilha conhecida como Caminho de Darwin, também no Engenho do Mato.

As jiboias são serpentes não-venenosas que se alimentam basicamente de mamíferos roedores, mas também podem atacar animais de estimação, como cães e gatos. A cobra é uma das que costuma aparecer em certas regiões do município. No total, entre diferentes espécies, mais de 245 cobras foram resgatadas pelos agentes no município ao longo do ano passado.