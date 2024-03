Sobe para 31 número de mortes por dengue no Estado do Rio

Subiu para 31 o número de mortes confirmadas por conta da dengue no Estado do Rio. Até o momento, já são mais de 117.162 casos prováveis da doença em todo o estado. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e foram atualizados pela última vez nesta segunda (11).

A maioria dos óbitos, 11, aconteceu na região do Médio Paraíba, que corresponde a 35,48% de todas as mortes confirmadas no Rio de Janeiro. Em seguida, está a região Metropolitana I, com 6 óbitos, sendo 4 deles na capital, um em Duque de Caxias e outro em Magé. Os municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói e São Gonçalo não possuem registros de mortes até o momento.

Mais da metade das vítimas fatais eram idosas. Das 31 pessoas, 19 tinham mais de 60 anos. A maioria era do sexo masculino: 17; enquanto 14 eram mulheres.

Ainda há 68 mortes sendo investigadas; 11 delas em Volta Redonda e 10 na cidade do Rio. Em São Gonçalo, há cinco óbitos suspeitos; em Niterói, 2; e, em Maricá, 1.

Em todo o estado, já são quase 118 mil casos da doença e 3.313 internações. Até agora, o pico da doença foi registrado na oitava semana do ano, entre os dias 18 e 24 de fevereiro.