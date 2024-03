DER-RJ se une ao Hemorio para aumentar estoques de sangue

Doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar até quatro vidas e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), realizou, nesta segunda-feira (11) uma campanha de coleta para reforçar os estoques de sangue do estado.

Foram mais de 60 bolsas de sangue coletadas durante a ação- uma pareceria com a Secretaria de Estado de Saúde, responsável pelo maior hemocentro do Estado. O Presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, alertou sobre a importância da iniciativa e de campanhas que estimulem a boa ação.

Leia mais

➢ São Gonçalo entrega novo CRAS Guaxindiba

➢ Com morte em Cabo Frio, Rio chega a 26 óbitos por dengue

"A vida de quem doa não muda em nada e a quantidade de sangue não afeta sua saúde. Por isso, convidamos todos os servidores e colaboradores para participar desse momento de solidariedade, afinal o ato solidário pode salvar pessoas", enfatiza Pedro Ramos.

Igor Gomes Cláudio, médico do Hemorio, que coordenou a campanha no DER, destacou que o ato de doar deve ser constante e não apenas quando alguém próximo precisa da ajuda.

"A gente tem que criar a cultura no Brasil dos doadores de repetição e não simplesmente o doador fazer reposição porque um familiar ou amigo está doente e precisa de sangue. Temos que tornar hábito e ir sempre ao banco de sangue, independente de qualquer coisa", reforça o médico do Hemorio.

Uma das servidoras que doaram sangue, Marcela Maia enfatizou a importância de campanhas como essa para ajudar pacientes que precisam de transfusão.

"É um processo realmente humanitário, porque você sabe que está ajudando diversas pessoas. É muito importante e não é doloroso, não causa nenhum incômodo".

Aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde. Em conjunto com a Hemorio, o DER-RJ trabalha na campanha para aumentar esse índice, conscientizando seus funcionários da importância do gesto voluntário que salva vidas.