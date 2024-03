Carro bate em mureta, perde o controle e capota na RJ-104

BPRv está no local - Foto: Divulgação

Um carro colidiu com uma mureta na altura do Colubandê, na RJ-104, na manhã desta terça (12), e acabou capotando. A motorista, de identidade ainda não revelada, teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo.

Por conta do acidente, o trânsito apresentava lentidão. Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária estão no local.