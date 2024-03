Família pede informações sobre adolescente desaparecida em São Gonçalo

Ana Clara veio de Araruama para São Gonçalo com a família - Foto: Divulgação

Ana Clara veio de Araruama para São Gonçalo com a família - Foto: Divulgação

A família de Ana Clara Soares Rosa, de 14 anos, pede informações sobre o paradeiro da adolescente, que fugiu de casa, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (11).

A menina se mudou há 15 dias, com os pais, de Araruama, na Região dos Lagos. De acordo com a mãe Mayara Soares, a jovem estava conversando com uma pessoa pelas redes sociais, que, segundo informações, seria um moto táxi de aplicativo que frequentava a região em que a menina estudava.

"Ela deixou uma carta antes de sair de casa falando que não era para avisar a polícia, pois não estava sendo sequestrada, e que seria a decisão dela de ser feliz ", contou a mãe da jovem.

Leia mais

Fã cai em golpe e transfere R$ 2,5 mil para falso Fábio Jr.

Mãe e filho viram réus por manterem mulher em trabalho análogo à escravidão por 72 anos



Os pais de Ana Clara estão em processo de transição de Araruama para São Gonçalo, mas, segundo a mãe, mesmo diante desse momento, seguem sendo muito presentes na vida da adolescente.



"Ela veio comigo para São Gonçalo e tem menos de uma semana estudando no colégio novo. Mas, de acordo com uma colega, ela alegava que estava cansada de ser chamada atenção dentro de casa, informação que não procede", garantiu a mãe da adolescente.

A família já tentou entrar em contato com Ana Clara, que está com o celular. Porém, pelo mesmo não possuir chip, a família só conseguiria rastrear a localização da jovem caso ela se conectasse em alguma rede wi-fi, o que ainda não aconteceu.

Segundo a mãe, a menina saiu de casa durante a madrugada e levou uma mochila rosa florida, além de uma mala verde com algumas de suas roupas.

A família pede para quem tenha alguma informação sobre o paradeiro de Ana Clara, entre em contato através do número: (22) 99746-6694.