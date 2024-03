Dois foragidos da Justiça são presos no Centro de Niterói

Dois homens foragidos da Justiça foram presos no Centro de Niterói, na manhã desta segunda-feira (11), por policiais do programa Segurança Presente. Um dos suspeitos tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio; o outro por tentativa de homicídio.

A prisão dos dois acusados aconteceu após o setor de inteligência do Segurança Presente de Niterói identificar que um veículo do tipo Renault Sandero preto transportava três homens com suspeita de mandados de prisão por homicídios.

O carro foi interceptado pelos agentes na Rua Marechal Deodoro. Nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo ou com o motorista de aplicativo, que após consulta foi liberado no local. Contudo, os três passageiros foram conduzidos até a delegacia.

Na 76ªDP (Centro), os policiais constaram a existência de dois mandados de prisão: um por homicídio qualificado contra um dos suspeitos, processo que corre em segredo de Justiça; e outro mandado contra o segundo suspeito por tentativa de homicídio, pois o homem é acusado de ter pulado o muro da residência de sua ex- companheira, em agosto do ano passado, e desferido socos e tapas contra ela, além de ter tentado furá-la com golpes de faca.

Como o mandado de prisão que constava contra o terceiro suspeito já havia sido cumprido, ele foi liberado. Apenas os outros dois acusados permaneceram presos à disposição da Justiça.