Nicole Bahls anuncia fim do seu relacionamento com o empresário Marcelo Viana

A apresentadora Nicole Bahls anunciou, neste domingo (10), que chegou ao fim seu relacionamento de dois anos com o apresentador Marcelo Viana.

Ela anunciou o término em seu perfil nas redes sociais e ressaltou que o "respeito e o carinho" por ele vão permanecer e que segue admirando o ex-namorado.

"Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Marcelo eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração! Desejo tudo de melhor na vida dele hoje e sempre, ele é um homem incrível e eu sou mto grata por tudo que vivemos! Mas agora estamos em caminhos diferentes mesmo que ainda permanecemos no coração um do outro", disse.



Natural de Maricá, Marcelo Viana é empresário e é pai de dois filhos. O gestor é dono de uma rede de postos de gasolina e também tem um camarote na Marquês de Sapucaí, que já teve Nicole como musa e garota-propaganda.

O namoro com Marcelo foi o primeiro relacionamento de Bahls após a modelo se separar de Marcelo Bimbi, com quem foi casada até julho de 2021. Os dois separaram após Nicole descobrir que foi traída pela imprensa.

Recentemente, Nicole foi presenteada por Marcelo com dois filhotes de macaco. Os novos "filhos" da modelo vivem na mansão da modelo, em um sítio em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.