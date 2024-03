Doutores da Alegria leva música a hospital em Niterói

Apresentação do espetáculo ‘Bagunço- entre Cantos e Olhares’ faz parte da agenda do projeto Plateias Hospitalares e acontece no dia 12 de março para funcionários, colaboradores, familiares e pacientes do Hospital Estadual Azevedo Lima. - Foto: Divulgação

Apresentação do espetáculo ‘Bagunço- entre Cantos e Olhares’ faz parte da agenda do projeto Plateias Hospitalares e acontece no dia 12 de março para funcionários, colaboradores, familiares e pacientes do Hospital Estadual Azevedo Lima. - Foto: Divulgação

O mês de março reserva muita música na apresentação preparada pela Banda Bagunço para o Doutores da alegria no Hospital Estadual Azevedo Lima. O espetáculo, selecionado via edital, faz parte do projeto Plateias Hospitalares, cuja proposta é a de levar cultura gratuita ao ambiente hospitalar. Acontecendo desde 2009 no Rio de Janeiro, a iniciativa contempla, mensalmente, seis hospitais públicos do município e da região metropolitana do Estado, criteriosamente selecionados pela organização sem fins lucrativos cuja sede está em São Paulo.

No cortejo musical, a música é o fio condutor do percurso com 90 minutos de duração, levando uma variedade de sensações e emoções ao público hospitalar. Alegria, leveza e relaxamento darão o tom para os músicos Janamô , Luiza Dreyer, Daniel Nogueira, Pimenta, David Lourenço, Filipe do Amaral, Luciano Lourenço e Michel Moreaux, que percorrerão as dependências do hospital interagindo com funcionários, colaboradores, pacientes e familiares.

Leia também:

Ex-affair de Neymar ganha concurso da "vagina mais bonita do Brasil"

Mulheres morrem por serem mulheres: a cada 15 horas uma mulher foi morta no país em 2023



Além do espetáculo que acontece no dia 12de março, às 14h, Doutores da Alegria também terá apresentações em outras unidades hospitalares. A agenda do Plateias Hospitalares terá início no dia 04 e vai até o dia 15, com uma programação variada, que inclui teatro, poesia e muita criatividade.

Confira:

06.03 (quarta) – 10h Hospital Estadual da Mulher – ‘Cora no Rio Vermelho’

12.03 (terça) – 14h – Hospital Estadual Azevedo Lima – ‘Bagunço – Entre Cantos e Olhares’

13.03 (quarta) – 14h Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes – ‘Fios Encantados’

15.03 (sexta) – 14h – Instituto Nacional de Cardiologia – ‘Fios Encantados’

Sobre Doutores da Alegria e sua atuação no Rio de Janeiro

Com sede em São Paulo, Doutores desenvolve o Programa de Palhaços em 12 hospitais da cidade, além de atuar também, em Recife. Atuando no Rio de Janeiro com o projeto Plateias Hospitalares desde 2009, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos mantendo uma programação artística permanente e diversa em seis hospitais, com uma programação artística e gratuita que inclui teatro, música, dança, circo e poesia. Em Niterói, Doutores atua, desde setembro de 2023, no hospital Getúlio Vargas Filho, com uma proposta humanizada que consiste em um maior contato entre o paciente e o trio de "médicos do riso". Os Besteirologistas, trio de atores palhaços, foram selecionados via edital e passaram por um criterioso processo de treinamento e ambientação no espaço hospitalar, atuando duas vezes por semana na pediatria do Getulinho.

Desde seu início, já foram realizadas mais de 800 apresentações, envolvendo mais de 500 artistas, para mais de 150 mil pessoas. Tais ações ampliam cada vez mais as relações entre arte e saúde, contribuindo diretamente para o bem-estar de quem está impossibilitado de ter acesso à cultura.

Em São Paulo, a Escola Doutores da Alegria traz formações diversas para o público em geral e para artistas e, entre suas iniciativas, se destaca o Programa de Formação de Palhaço para Jovens.

Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos. Apesar de o trabalho realizado ser gratuito para os hospitais e o público, a organização fez a opção por contratar profissionais formados em Artes Cênicas e com experiência na linguagem do palhaço, ou seja, os profissionais são remunerados e não voluntários. A associação não realiza ações de pedidos de colaborações nas ruas ou em meios de transporte. Para saber mais sobre o trabalho da instituição e como ser parceiro dos Doutores, basta acessar o site oficial www.doutoresdaalegria.org.br