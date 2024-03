Força-tarefa do Governo do Estado fecha ferro-velho em São Gonçalo

A Força-Tarefa do Governo do Estado de combate ao desmonte ilegal de veículos fechou um ferro-velho clandestino em São Gonçalo, nesta quarta-feira (6). No local, foram encontrados seis carros roubados, sendo dois veículos inteiros e peças já cortadas de outros quatro.

O proprietário do estabelecimento já tinha sido preso em flagrante na segunda-feira (4) após agentes descobrirem três veículos com registro de furto e dois motores roubados em outro depósito dele no mesmo bairro.

Os agentes da força-tarefa constataram que um dos carros foi roubado há apenas 15 dias, em 21 de fevereiro, na área da 76ª DP, em Niterói. Os dois carros foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Peças já cortadas foram enviadas para destruição. A numeração encontrada em vidros nas portas dos veículos comprova a procedência ilegal do material.

O dono do depósito tem outros ferros-velhos no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, que ainda serão fiscalizados. Ele é acusado de comandar o desmanche de veículos na região. Na segunda-feira, outros 88 carros e carcaças encontrados no local, além de toneladas de peças, foram encaminhados para destruição. Os dois estabelecimentos foram fechados, assim como um terceiro, onde foi constatado crime ambiental provocado pelo despejo de resíduos no solo.

O presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz; o vice-presidente, André Mônica; e o corregedor, Daniel Bandeira de Mello, acompanharam a operação, assim como policiais civis da DRFA e policiais militares. O objetivo da operação é coibir a comercialização de peças de carros roubados, evitar danos ao meio ambiente e também verificar condições sanitárias devido à epidemia de dengue.

"Por determinação do Governo do Estado, a força-tarefa está combatendo o comércio clandestino de peças de veículos roubadas. Todo estabelecimento de desmonte de veículos e comércio de peças usadas que estiver funcionando irregularmente será fechado e o dono será preso. O Detran orienta aos comerciantes que queiram trabalhar neste ramo a credenciar o estabelecimento e regularizar o negócio", disse o presidente do Detran, Glaucio Paz.

A força-tarefa de fiscalização em estabelecimentos de desmonte de veículos continuarão pelos próximos dias. A equipe é integrada pelas polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e secretarias de Meio Ambiente e Fazenda, coordenadas pelo Detran.