Israel bloqueia ajuda humanitária do Brasil para Gaza, afirma deputado

Caixas com ajuda humanitária do Brasil para os palestinos em Gaza estão bloqueadas por Israel na fronteira com o Egito. A denúncia foi feita pelo deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, que acompanha a situação na fronteira com uma equipe de parlamentares da Itália.

Ele publicou, na última terça-feira (6), fotos das caixas empilhadas, identificadas com a bandeira brasileira.

“Caminhões de ajuda humanitária em direção a Gaza que estão presos. De acordo com Agência das Nações Unidas 1.500 caminhões com comida, saúde e ajuda humanitária estão presos e não podem entrar na faixa de Gaza. Estamos enfrentando uma catástrofe humanitária”, escreveu o deputado nas redes sociais, na legenda de um vídeo que mostra uma fila de caminhões.

De acordo com a CNN, entre os 30 pacotes enviados pelo governo brasileiro que estão bloqueados há purificadores de água portáteis, que funcionam com energia solar.