Lei Paulo Gustavo: resultado preliminar da segunda fase é divulgado

Lei atua no setor cultural - Foto: Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (6), o resultado preliminar da segunda fase (habilitação) dos projetos culturais dos editais da Lei Paulo Gustavo.

A publicação apresenta a lista dos projetos selecionados e os status, que podem ser: habilitado ou com diligência.

O projeto "habilitado" está com documentação correta e completa, devendo aguardar publicação final e início dos trâmites de pagamento. Já aquele que estiver "com diligência" significa que está com alguma pendência ou questão que inviabilize que esteja habilitado para avançar.



Os artistas que tiverem com os projetos com status de "com diligência" devem se atentar aos motivos da pendência e enviar, de 00h da próxima quinta-feira (7) até 23h59 de segunda-feira (11), o recurso exclusivamente para o formulário de cada edital, que são eles:

EDITAL 01 – NA TELA GONÇALENSE:

https://forms.gle/XYQU8jYdLsamQpeD7

EDITAL 02 – CINE SG:

https://forms.gle/RvopV3ELZKAcLKG18

EDITAL 03 – SG AUDIOVISUAL:

https://forms.gle/ABvMS8RNLXXqaGpS9

EDITAL 04 – ARTE & CULTURA SG:

https://forms.gle/12fLd6svf8sFoVSS8

EDITAL 05 – PRÊMIO ATIVOS CULTURAIS:

https://forms.gle/KLUVuq3DpyM3AbQW8

EDITAL 06 – TODAS AS ARTES GONÇALENSES:

https://forms.gle/MyTKqKBomzh4c2yL9

Os recursos enviados por outro meio, formulário errado ou fora do período determinado serão desconsiderados e consequentemente indeferidos.

A lista com todos os projetos pode ser conferida através do link https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_03_06.pdf