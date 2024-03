São Gonçalo realiza primeira edição do 'Feirão de Oportunidades'

Centenas de gonçalenses em busca de uma oportunidade profissional estiveram na primeira edição do 'Feirão de Oportunidades', realizado nesta segunda-feira (4), no Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), localizado na Rua Doutor Gradim, s/nº, no Porto da Madama. O projeto, feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho, tem como objetivo oferecer diversas vagas de emprego para a população. O evento foi aberto ao público.

As vagas de trabalho oferecidas no evento, que teve início às 9h e se estendeu até às 17h, eram para bombeiro hidráulico, motorista de carreteiro, designer de unha, operador de caixa e pintor de obras. Para quem está cursando o ensino médio ou a graduação, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferecia vagas de estágio em administração, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, pedagogia, sistema de informação e técnicos em estética e em mecânica.

Eugenio José da Silva Abreu, secretário de Desenvolvimento Econômico, explicou que o projeto surgiu com a ideia de levar emprego para toda a comunidade.

"A Secretária de Desenvolvimento Econômico, através da Subsecretaria de Trabalho, teve essa ideia de montar o Feirão de Oportunidades com o objetivo de ajudar o gonçalense a conseguir o seu emprego e entender também a questão do MEI. O projeto recebeu o apoio também do prefeito Capitão Nelson, que busca a amplitude de São Gonçalo. Queremos dar trabalho para as pessoas para que elas tenham mais autoestima também. Sabemos a dificuldade que está o mercado do trabalho e acreditamos que dando emprego por aqui, a economia irá circular e as pessoas não vão precisar ir até o Rio ou a Niterói para trabalhar. A Prefeitura quer chegar até a população para que ela receba essa ajuda próximo à sua residência, estamos fazendo aqui hoje e vamos seguir para escolas em Santa Izabel e em Monjolos, em breve", afirmou.

No evento, estavam presentes também representantes do Detran, que ajudavam as pessoas na questão da documentação. No local, também havia representantes da Casa do Empreendedor, fornecendo explicações para quem deseja ser microempreendedor individual.

O espaço no CIUG foi obtido através do apoio com a Secretaria Municipal de Educação.

Emerson Porto Ribeiro, de 25 anos, está desempregado há dois meses e era um dos que buscava emprego no Feirão nesta segunda. "Eu tenho experiência como operador de caixa, chapeiro e garçom. Estou aberto para a oportunidade que vier", afirmou ele.

Priscilla Palma Romão, de 39 anos, está buscando uma oportunidade diferente. "Eu tenho experiência como manicure e esteticista, mas procuro vagas em outras áreas. No momento, estou desempregada e está muito difícil conseguir um trabalho, por isso, adorei essa iniciativa e estou aqui para a vaga que tiver", contou.