Filho de Eliza Samudio abre o jogo sobre relação com o pai: “Tenho pena”

Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio e do goleiro Bruno, participou do programa 'Geral do Povo', da Rede TV!, no último domingo (3), e abriu o jogo sobre sua relação com o pai, acusado de assassinar Elisa em um crime brutal em junho de 2010, quando o menino tinha menos de 1 ano.

Ao apresentador Geraldo Luís, Bruninho contou que não tem nenhum sentimento pelo pai, já que nunca foi criado por ele. “Tenho nada, tenho pena só. Tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo”, lamentou o jovem de 14 anos, que também é atleta.

Em relação à carreira de Bruno, ele confessou que o considerava um bom profissional: “Era [um bom jogador]. Só que não era uma boa pessoa”, completou.



Bruninho afirma ainda que não descarta a possibilidade de se reaproximar do genitor, mas nega fazer qualquer esforço para que isso aconteça, além de contar o motivo pelo qual não guarda rancor do goleiro.

“Não devemos desejar para os outros o que não queremos para a gente”, justificou o jogador de futebol.