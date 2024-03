Morte de empresário que caiu de prédio no Rio é investigada pela polícia

A morte do empresário Alexandre Perrout Rodrigues da Silva, de 31 anos, que teria caído do 6º andar de um prédio em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na madrugada do último sábado (2), está sendo investigada pela Polícia Civil. A mãe da vítima não acredita em acidente ou suicídio.

A queda aconteceu do apartamento da namorada de Alexandre. Eles teriam chegado ao local por volta das 0h, depois de terem saído para jantar. O empresário teria caído do quarto, no 6º andar, pouco tempo depois, entre 0h40 e 1h. Segundo a aposentada Emília Perrout da Silva, de 71 anos, mãe de Alexandre, a nora teria dito a terceiros que o empresário foi até a janela e caiu.

Ao G1, Emília Perrout contou que não acredita nas hipóteses de que a queda tenha sido acidental ou um suicídio. Segundo ela, o filho não teria motivos parar tirar a vida, não usava drogas e bebia socialmente. A aposentada pretende contratar um advogado criminalista e um perito para investigarem o caso.

O caso foi registrado e é investigado pela 9ª DP (Catete). Alexandre foi enterrado na tarde do último sábado (2) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na Zona Sul do Rio.