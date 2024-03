Rio tem 15 mortes por dengue e mais de 90 mil casos

O Estado do Rio acumula 15 óbitos causados pela dengue em 2024. Até o momento, já são 92.517 casos da doença. O Rio de Janeiro é o quinto do País em número de casos, porém o sétimo considerando o coeficiente de incidência da arbovirose calculado pelo Ministério da Saúde.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, atualizados pela última vez na manhã desta segunda-feira (4), o estado possui 2.671 pessoas internadas por conta da dengue, enquanto a incidente da doença está em 576, número bem maior que o de 321 registrado no ano passado.

Das 15 mortes notificadas, a maioria delas acnteceu na cidade de Resende (3 óbitos). Em seguida está a capital, com 2 óbitos. As outras 10 mortes foram registradas em 10 municípios/distritos fluminense (Angra dos Reis, Barra do Piraí, Cachoeiras de Macacu, Itatiaia, Mangaratiba, Paraty, Rio das Ostras, Três Rios, Volta Redonda e Petrópolis), ou seja, uma em cada cidade.



Em todo o Brasil, já são mais de 1 milhão de casos e 258 mortes confirmadas. Estão em investigação 651 óbitos. Os dados foram atualizados pela última vez no dia 1º de março e, por isso, estes números pode ser ainda maior.

Nos dois primeiros meses do ano, o município de São Gonçalo acumula 1.431 casos de dengue. Enquanto isso, Niterói tem 512; Itaboraí, 1.439; e Maricá, 168. Das quatro cidades, Itaboraí é a que tem a pior incidência da doença.