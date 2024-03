Faetec e Secretaria de Estado da Mulher oferecem cursos profissionalizantes a mulheres em situação de violência

A oferta acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher - Foto: Divulgação

A oferta acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher - Foto: Divulgação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está oferecendo 260 vagas em cursos de Qualificação Profissional para mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. A oferta acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. O prazo para matrícula inicia nesta segunda-feira (04.03) e vai até 15 de março.

"Vamos abrir as inscrições para a segunda rodada de matrículas em unidades da Faetec de 13 municípios do estado. A capacitação profissional aumenta as chances da mulher conseguir um emprego, conquistar autonomia financeira e retomar o comando da sua vida", diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Estão aptas a se candidatar a uma das vagas mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em vulnerabilidade e risco social, sejam vítimas de violência e moradoras de locais com infraestrutura deficitária. As interessadas devem procurar Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) ou outros órgãos de políticas para mulheres, que farão o encaminhamento das candidatas para as unidades da Faetec.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, a abertura de vagas destinadas a mulheres é mais uma ação da Faetec em comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do cidadão.

"Nós da Faetec, junto à Secretaria da Mulher, mais uma vez trazemos essas vagas na intenção de criar oportunidades para mulheres que precisam de apoio, por meio do estudo, para transformar suas vidas para melhor. Agora, 260 mulheres fluminenses terão mais chances de conquistar uma colocação no mercado de trabalho", declarou Caroline.

Estão disponíveis cursos de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem; Assistente de Logística; Assistente Administrativo; Assistente de Recursos Humanos; Operador de Computador; e Operador de Editoração Eletrônica. As aulas irão acontecer em polos Faetec em Angra dos Reis; Areal; Cabo Frio (Unidade Manoel Corrêa); Duque de Caxias (Unidade Pedro Ramos); Japeri; Laje do Muriaé; Magé (Unidade Centro); Mangaratiba; Miguel Pereira; Paraíba do Sul; Queimados; Rio das Ostras; e Silva Jardim.

Para realizar a matrícula, as candidatas deverão levar à unidade da Faetec desejada: RG; CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência; comprovante de escolaridade; e a ficha de matrícula entregue pelo CEAM ou CIAM. A previsão é de que as aulas tenham início no dia 18 de março.

Lista de vagas

- FAETEC CABO FRIO - UNIDADE MANOEL CORREA

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: CEAM Cabo Frio

Rua Florisbela Roza da Penha, nº 292 – Braga

Telefone: (22) 99808-2557

- FAETEC DUQUE DE CAXIAS - PEDRO RAMOS

Assistente de Logística – 20 vagas

Local de inscrição: CEAM Idacilde de Prado Lameu

Alameda Rui Barbosa Lote 08 quadra 17 - Jardim Primavera

Telefone: (21) 97907-0853

- FAETEC JAPERI

Operador de Computador – 20 vagas

Local de inscrição: CRAM Japeri

Av. Vereador Francisco Costa Filho, s/nº, São João, Engenheiro Pedreira

E-mail:centrodereferenciamulherjaperi@gmail.com

Telefone: (21) 977021487

- FAETEC LAJE DO MURIAÉ

Assistente Administrativo – 20 vagas

Local de inscrição: Liana Coelho Netto SMAS

Rua Presidente Sodré, 51 – Centro

Telefone: (22) 3829-1320

- FAETEC MAGÉ - UNIDADE CENTRO

Assistente de Recursos Humanos – 20 vagas

Local de inscrição: CRAS MAGÉ II

Av. das Flores 144, Barbuda

- FAETEC MIGUEL PEREIRA

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: Casa dos Direitos da Mulher Daniella Perez

Rua General Ferreira do Amaral, 94 – Centro

Telefone: (24) 93500-0079

- FAETEC PARAÍBA DO SUL

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS Alair Pedroso

Praça Marquês de São João Marcos 61, Centro

Telefone: (24) 2263 5554

- FAETEC AREAL

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: CRAS Centro

Rua Amaral Peixoto 1164, Centro

Telefone: (24) 2257-9727

- FAETEC QUEIMADOS

Assistente Administrativo – 20 vagas

Local de inscrição: CEAM Queimados

Rua Odilon Braga 26, Centro

Telefone: 2665-8161/99370-8773

E-mail: ceamqueimados.rj@gmail.com

- FAETEC RIO DAS OSTRAS

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem - 20 vagas

Local de inscrição: CEAM Rio das Ostras Rio das Ostras

Avenida Governador Roberto Silveira s/n° - Costa Azul

Telefone: (22) 2771-3125

E-mail: ceamriodasostras@gmail.com

- FAETEC ANGRA DOS REIS

Assistente Administrativo – 20 vagas

Local de inscrição: Secretaria de Desenvolvimento e Promoção da Cidadania - Coordenação da Mulher

Praça Guarda Marinha Greenhalgh s/nº

Telefone: (24) 3365-2310 ramal 1243

- FAETEC SILVA JARDIM

Operador de editoração eletrônica – 20 vagas

Local de inscrição: CEAM Silva Jardim

Rua Silva Jardim 37, Reginopolis

Telefone: (22) 2668-9422

- FAETEC MANGARATIBA

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: Sede da SPPMULHER

Praça Nossa Senhora da Guia 141, Centro