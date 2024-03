Turista brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia

Vítima é influenciadora de viagens e estava com o marido no momento do ataque - Foto: Reprodução/Instagram

Vítima é influenciadora de viagens e estava com o marido no momento do ataque - Foto: Reprodução/Instagram

Uma turista brasileira sofreu um estupro coletivo enquanto acampava com o marido na cidade de Dumka, na Índia, durante a noite da última sexta-feira (01). Além do estupro, o grupo também teria roubado pertences e ameaçado matar o marido da vítima. Até a tarde deste domingo (04), quatro homens acusados de participar do crime foram presos.

Fernanda e o marido Vicente, que é espanhol, são influenciadores de conteúdo ligado a turismo nas redes sociais. A mulher chegou a posta um vídeo comentando o caso, mas deletou neste sábado (02), segundo o jornal El País, a pedidos da polícia indiana, que teria solicitados a remoção do relato para evitar dificuldades nas investigações.

Pelo menos sete criminosos teriam participado do ataque. De acordo com a imprensa indiana, quatro foram capturados neste sábado (02) e os demais, já identificados, estão sendo procurados pela Polícia local. O casal recebeu atendimento médico e está sendo acompanhado em uma unidade do Governo indiano.



A embaixada brasileira em Nova Déli, capital da Índia, disse estar acompanhando as investigações do crime e atuando em parceria com a embaixada espanhola na assistência à vítima.