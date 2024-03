Família busca por moradora de Niterói desaparecida

Familiares de Ixthá Hasselmann buscam por informações que ajudem a localizar a niteroiense, que está desaparecida desde a última quinta-feira (29). Moradora da Estrada Leopoldo Fróes, em São Francisco, Niterói, ela saiu de casa durante a tarde e não retornou ou fez contato com a família desde então.

Ixthá deixou sua residência, na Região Oceânica de Niterói, por volta das 16h30 do dia 29/02. Segundo a família, ela usava uma calça verde e uma bolsa de fundo claro, com uma estampa de flores azuis. A família pede que qualquer um com informações que ajudem a descobrir seu paradeiro entrem em contato através do telefone (21) 991359662.